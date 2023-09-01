На фоне вторжения в Украину МВД РФ испытывает острую нехватку кадров, — ISW

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Министерство внутренних дел России всеми способами пытается смягчить острую кадровую нехватку. Следовательно, 31 августа появился новый указ, повышающий максимальные возрастные ограничения с 35-40 лет до 50-55.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского института изучения войны (ISW).

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Так, спикер российского МВД Ирина Волк 31 августа выдвинула указ от 4 августа, который повышает максимальные возрастные ограничения и другие требования. Этим указом повышается предельный возраст для вступающих в МВД с 35-40 лет до 50-55 лет в зависимости от должности, отменяется обязательность получения личной поруки для вступления на службу, отменяется испытательный срок для вновь назначенных военнослужащих и так далее.

Также Национальная гвардия России (Росгвардия) создает новое формирование для деятельности в Украине. 31 августа российский милблогер опубликовал объявление о наборе добровольцев в новое подразделение "в составе 116-го ОДОНА", которое якобы будет иметь тяжелую военную технику и будет действовать в Украине.

"Хотя эта должность непонятна, она, вероятно, касается нового подразделения, предназначенного для развертывания в Украине, подчиненного существующему ОДОН имени Дзержинского (Отдельный оперативный отдел), который традиционно выполняет функции ключевой внутренней службы безопасности Росгвардии в Москве и охраняет важные государственные объекты в военное время 200 000 рублей (2091 доллар США) за командование", — говорят аналитики.

Напомним, недавно мы писали, что местные жители негативно относятся к принудительной мобилизации в Крыму, которую проводят российские оккупанты, и отказываются вступать в ряды армии РФ. Об этом свидетельствуют данные закрытого социологического опроса.