На Великдень росіяни вдарили по храму у Нікополі

Окупанти обстріляли Україну на Великдень. Фото: google.com (ілюстративне)

У неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму у Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополi. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік — на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка — госпіталізована", — написав він.

Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна — знищена.

Наслідки обстрілу уточнюються.

"Злочини ворога не залишаться безкарними. За все буде відплата. Щиру віру і світло української душі не затьмарить морок агресора", — наголосив Лисак.

Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, на Чернігівщині люди прийшли святити паску до зруйнованої росіянами церкви.

Село Лукашівка перебувало під російською окупацією 21 день — його звільнили наприкінці березня.