На Пасху россияне ударили по храму в Никополе

Оккупанты обстреляли Украину на Пасху. Фото: google.com (иллюстративный)

В воскресенье, 16 апреля, на Пасху россияне из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе Днепропетровской области. В результате обстрела есть ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого. Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина — на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина — госпитализирована", — написал он.

Кроме храма в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач. Изуродованы четыре хозяйственных постройки, еще одно — уничтожено.

Последствия обстрелов уточняются.

"Преступления врага не останутся безнаказанными. За все будет возмездие. Искреннюю веру и свет украинской души не омрачит мрак агрессора", — подчеркнул Лысак.

Напомним, на Пасху, 16 апреля, в Черниговской области люди пришли святить паску к разрушенной россиянами церкви.

Село Лукашевка находилось под российской оккупацией 21 день — его уволили в конце марта.