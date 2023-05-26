На війні в Україні загинуло понад 2000 російських офіцерів
За час повномасштабної російсько-української війни Сили оборони України знищили 2214 російських офіцерів. Серед них є навіть чотири генерали окупаційного контингенту.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").
Ліквідовані російські офіцери
Під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією в Україні, загинуло уже 2214 російські офіцери.
Ці дані зібрані за допомогою моніторингу відкритих джерел інформації станом на 25 травня 2023 року.
Є навіть генерали
Більшість знищених російських офіцерів ідентифіковано за званнями.
Отже, кількість загиблих представників старшого і вищого офіцерського складу російської армії:
- генералів — 4;
- полковників — 56;
- підполковників — 146;
- майорів — 281;
- капітанів — 416;
- старших лейтенантів — 664;
- лейтенантів — 383.
У 264 загиблих російських офіцерів звання не ідентифіковане.
Нагадаємо, що усього, за даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинуло понад 205 тисяч російських військових.