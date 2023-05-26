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На війні в Україні загинуло понад 2000 російських офіцерів

26 травня 2023 10:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На війні в Україні загинуло понад 2000 російських офіцерів
Похорон російського офіцера, ліквідованого Силами оборони України. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За час повномасштабної російсько-української війни Сили оборони України знищили 2214 російських офіцерів. Серед них є навіть чотири генерали окупаційного контингенту.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

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Під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією в Україні, загинуло уже 2214 російські офіцери.

Ці дані зібрані за допомогою моніторингу відкритих джерел інформації станом на 25 травня 2023 року.

Є навіть генерали

Більшість знищених російських офіцерів ідентифіковано за званнями.

Отже, кількість загиблих представників старшого і вищого офіцерського складу російської армії:

  • генералів — 4;
  • полковників — 56;
  • підполковників — 146;
  • майорів — 281; 
  • капітанів — 416; 
  • старших лейтенантів — 664; 
  • лейтенантів — 383.

У 264 загиблих російських офіцерів звання не ідентифіковане.

Нагадаємо, що усього, за даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинуло понад 205 тисяч російських військових.

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