На війні в Україні загинуло понад 2000 російських офіцерів

Похорон російського офіцера, ліквідованого Силами оборони України. Фото: росЗМІ

За час повномасштабної російсько-української війни Сили оборони України знищили 2214 російських офіцерів. Серед них є навіть чотири генерали окупаційного контингенту.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

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Під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією в Україні, загинуло уже 2214 російські офіцери.

Ці дані зібрані за допомогою моніторингу відкритих джерел інформації станом на 25 травня 2023 року.

Є навіть генерали

Більшість знищених російських офіцерів ідентифіковано за званнями.

Отже, кількість загиблих представників старшого і вищого офіцерського складу російської армії:

генералів — 4;

полковників — 56;

підполковників — 146;

майорів — 281;

капітанів — 416;

старших лейтенантів — 664;

лейтенантів — 383.

У 264 загиблих російських офіцерів звання не ідентифіковане.

Нагадаємо, що усього, за даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинуло понад 205 тисяч російських військових.