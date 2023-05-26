На войне в Украине погибли более 2000 российских офицеров

Похороны российского офицера, ликвидированного Силами обороны Украины. Фото: росСМИ

За время полномасштабной российско-украинской войны Силы обороны Украины уничтожили 2214 российских офицеров. Среди них есть даже четыре генерала оккупационного контингента.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

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Во время полномасштабной войны, развязанной Россией в Украине, погибли уже 2214 российских офицеров.

Эти данные собраны посредством мониторинга открытых источников информации по состоянию на 25 мая 2023 года.

Есть даже генералы

Большинство уничтоженных русских офицеров идентифицированы по званиям.

Итак, количество погибших представителей старшего и высшего офицерского состава русской армии:

генералов — 4;

полковников — 56;

подполковников — 146;

майоров — 281;

капитанов — 416;

старших лейтенантов — 664;

лейтенантов — 383.

У 264 погибших российских офицеров звание не идентифицировано.

Напомним, что всего, по данным Генштаба ВСУ, в Украине погибли более 205 тысяч российских военных.