На войне в Украине погиб чешский доброволец
В эти выходные на войне россии в Украине погиб доброволец из Чехии. Подробности места и имени воина сейчас не разглашаются.
Об этом информирует Blesk со ссылкой на заявление спикера чешского министерства иностранных дел Даниэля Дрейка.
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Детали трагедии
"Мы можем подтвердить, что доброволец с воевавшим на стороне Украины чешским гражданством был убит в Украине на выходных. По имеющейся у министерства информации, это уже второй такой случай за последний год", — сказал Дрейк.
Сообщается, что в Twitter под анонимным профилем граждан Чехии, который также находится в Украине уже более полугода, написал: "Вчера упал еще один из нас. Эта неделя не была хорошей для чехов. Так что зажгите свечу вечером, это был очень хороший человек".
Личность погибшего пока не сообщают.
"Конфликты, к сожалению, приносят потери, но каждая отдельная потеря очень тяжела. Я хотел бы выразить свои соболезнования семье этого человека, мне очень жаль", — прокомментировал на пресс-конференции 20 марта президент Чехии Петр Павел.
Напомним, 7 марта в бою за Украину под Бахмутом погиб гражданин Эстонии. Бывший офицер сил обороны Эстонии Иво Юрак был добровольцем в составе интернационального легиона.