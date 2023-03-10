На війні в Україні загинув перший доброволець з Естонії

На війні в Україні загинув ексофіцер Сил оборони Естонії
У бою за Україну під Бахмутом загинув громадянин Естонії. Колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак був добровольцем у складі інтернаціонального легіону.
Про це інформує Postimees.
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Як повідомляє видання, трагедія сталася 7 березня. Іво Юрак загинув унаслідок артилерійського обстрілу у районі Бахмута.
"За наявними даними, йдеться про першого естонця, який загинув на війні. З осені минулого року Юрак воював у складі Українського міжнародного легіону", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що доброволець був колишнім офіцером Сил оборони Естонії.
Нагадаємо, днями під Бахмутом загинув боєць 67-ї окремої механізованої бригади, герой України та доброволець Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Він хоробро захищав державу від ворогів з 2014 року.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що усі російські злочинці неодмінно будуть покарані за свої злочини в Україні. Також Президент наголосив, що ЗСУ продовжують тримати оборону Бахмута.
Додамо, нещодавно ЗМІ писали, що між Президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли розбіжності щодо Бахмута.