Олександра Рязанцева загинула на війні

Олександра Разянцева. Фото: Facebook

На війні проти Росії загинула зіркова стилістка у минулому Олександра Рязанцева. У 2014 році вона побувала в російському полоні під час окупації українського Криму.

Про смерть військової повідомила її сестра Валерія Рязанцева у Facebook у вівторок, 11 червня.

Читайте також:

Загибель Рязанцевої на війні

"На превеликий жаль, Шурочки більше немає...", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису сестри

Відомо, що Рязанцева родом з Криму, а під час Революції Гідності вона витягувала поранених на вулиці Інститутській. У 2014 році вона поїхала до рідного Криму, де потрапила у російський полон. Пізніше її вдалося повернути додому, вона працювала зірковою стилісткою й художником з костюмів, зокрема вдягала акторів "Кварталу 95".

У перший день повномасштабного вторгнення Росії Рязанцева пішла до Солом'янського військкомату у Києві, а згодом вступила до підрозділу тероборони й побувала під Гостомелем. Вона була солдатом-стрільцем з позивним "Ялта", який отримала через своє кримське походження.

Олександра Разянцева. Фото: Facebook

Нагадаємо, у боях на Харківському напрямку загинув білоруський доброволець, який воював на боці України. Він став 63-м загиблим громадянином Білорусі на війні проти Росії.

Також ми писали, що литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йонушас вирішив стати медиком-добровольцем. Він заявив, що його спонукала смерть добровольця медичної служби "Госпітальєри" Ірини "Чеки" Цибух.

Крім того, під час виконання завдання на фронті загинув майстер спорту з гімнастики Костянтин Черніков, який захищав Україну на одному із найнебезпечніших напрямків.