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На війні загинула військова Олександра Рязанцева

11 червня 2024 14:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Олександра Рязанцева загинула на війні
Олександра Разянцева. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На війні проти Росії загинула зіркова стилістка у минулому Олександра Рязанцева. У 2014 році вона побувала в російському полоні під час окупації українського Криму.

Про смерть військової повідомила її сестра Валерія Рязанцева у Facebook у вівторок, 11 червня.

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"На превеликий жаль, Шурочки більше немає...", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису сестри

Відомо, що Рязанцева родом з Криму, а під час Революції Гідності вона витягувала поранених на вулиці Інститутській. У 2014 році вона поїхала до рідного Криму, де потрапила у російський полон. Пізніше її вдалося повернути додому, вона працювала зірковою стилісткою й художником з костюмів, зокрема вдягала акторів "Кварталу 95".

У перший день повномасштабного вторгнення Росії Рязанцева пішла до Солом'янського військкомату у Києві, а згодом вступила до підрозділу тероборони й побувала під Гостомелем. Вона була солдатом-стрільцем з позивним "Ялта", який отримала через своє кримське походження.

11 червня стало відомо, що Рязанцева загинула на війні
Олександра Разянцева. Фото: Facebook

Нагадаємо, у боях на Харківському напрямку загинув білоруський доброволець, який воював на боці України. Він став 63-м загиблим громадянином Білорусі на війні проти Росії.

Також ми писали, що литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йонушас вирішив стати медиком-добровольцем. Він заявив, що його спонукала смерть добровольця медичної служби "Госпітальєри" Ірини "Чеки" Цибух.

Крім того, під час виконання завдання на фронті загинув майстер спорту з гімнастики Костянтин Черніков, який захищав Україну на одному із найнебезпечніших напрямків.

військові
полонені
війна в Україні
Крим
загибель

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