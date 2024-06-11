Александра Рязанцева погибла на войне

Александра Разянцева. Фото: Facebook

На войне против России погибла звездный стилист в прошлом Александра Рязанцева. В 2014 году она побывала в российском плену во время оккупации украинского Крыма.

О смерти военной сообщила ее сестра Валерия Рязанцева в Facebook во вторник, 11 июня.

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"К большому сожалению, Шурочки больше нет...", — говорится в сообщении.

Скриншот поста сестры

Известно, что Рязанцева родом из Крыма, а во время Революции Достоинства она вытаскивала раненых на Институтской улице. В 2014 году она уехала в родной Крым, где попала в российский плен. Позже ее удалось вернуть домой, она работала звездным стилистом и художником по костюмам, в том числе одевала актеров "Квартала 95".

В первый день полномасштабного вторжения России Рязанцева пошла в Соломенский военкомат в Киеве, а затем вступила в подразделение терробороны и побывала под Гостомелем. Она была солдатом-стрелком с позывным "Ялта", который получила из-за своего крымского происхождения.

Александра Разянцева. Фото: Facebook

Напомним, в боях на Харьковском направлении погиб белорусский доброволец, который воевал на стороне Украины. Он стал 63-м погибшим гражданином Белоруссии на войне против России.

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Кроме того, во время выполнения задания на фронте погиб мастер спорта по гимнастике Константин Черников, защищавший Украину на одном из самых опасных направлений.