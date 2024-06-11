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На войне погибла военная Александра Рязанцева

11 июня 2024 14:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Александра Рязанцева погибла на войне
Александра Разянцева. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На войне против России погибла звездный стилист в прошлом Александра Рязанцева. В 2014 году она побывала в российском плену во время оккупации украинского Крыма.

О смерти военной сообщила ее сестра Валерия Рязанцева в Facebook во вторник, 11 июня.

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"К большому сожалению, Шурочки больше нет...", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста сестры

Известно, что Рязанцева родом из Крыма, а во время Революции Достоинства она вытаскивала раненых на Институтской улице. В 2014 году она уехала в родной Крым, где попала в российский плен. Позже ее удалось вернуть домой, она работала звездным стилистом и художником по костюмам, в том числе одевала актеров "Квартала 95".

В первый день полномасштабного вторжения России Рязанцева пошла в Соломенский военкомат в Киеве, а затем вступила в подразделение терробороны и побывала под Гостомелем. Она была солдатом-стрелком с позывным "Ялта", который получила из-за своего крымского происхождения.

11 июня стало известно, что Рязанцева погибла на войне
Александра Разянцева. Фото: Facebook

Напомним, в боях на Харьковском направлении погиб белорусский доброволец, который воевал на стороне Украины. Он стал 63-м погибшим гражданином Белоруссии на войне против России.

Также мы писали, что литовский журналист и волонтер Миндаугас Йонушас решил стать медиком-добровольцем. Он заявил, что его побудила смерть добровольца медицинской службы "Госпитальеры" Ирины "Чеки" Цыбух.

Кроме того, во время выполнения задания на фронте погиб мастер спорта по гимнастике Константин Черников, защищавший Украину на одном из самых опасных направлений.

военные
пленные
война в Украине
Крым
гибель

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