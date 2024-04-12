На війну проти України почали відправляти військових Тихоокеанського флоту РФ, — ГУР

Кораблі Тихоокеанського флоту РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські загарбники зазнають безповоротних втрат у військовій техніці на війні в Україні. Тому Кремль почав відправляти в зону бойових дій війська Тихоокеанського флоту Росії.

Про це повідомляє ГУР.

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Так, Москва відправляє на війну особовий склад тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО.

Метою цього є поповнення санітарних та безповоротних втрат російських окупаційних військ та укомплектування нових військових підрозділів.



"Вказані військові з’єднання держави-агресора раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України", — зазначає ГУР.

Відомо, що згідно з рішенням командувача тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені і весь особовий склад відправляється на територію України. Це 2000 військовослужбовців з Приморського та Камчатського країв РФ.

"Ще близько 400 солдатів з-поміж військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровского краю РФ, латамуть діри 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через величезні втрати", — наголосили в розвідці.



Крім того, частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади, яку формують у Воронежі.

Скриншот допису ГУР

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, інформація щодо планів ГУР знищити Керченський міст, яку оприлюднило видання The Guardian — не є новою. За словами Андрія Юсова, це — військова ціль, яка підлягає "знешкодженню".

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