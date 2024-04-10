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В ГУР попередили про вербування російських шпигунів у Канаді

10 квітня 2024 19:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ГУР попередили про вербування російських шпигунів у Канаді
Бійці ФСБ "Вимпєл" на шикуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська Федеральна служба безпеки у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати їх. В основному, силовики націлились на російських мігрантів та вихідців із країн колишнього СРСР. 

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки

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Як заявила українська розвідка, свої заклики російські силовики просувають, зокрема, через російськомовні ЗМІ у Канаді. Так цьогоріч у березні пряме звернення силовиків поширили у вигляді листівки-додатку до газети "Наша Канада", яку безкоштовно розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах Торонто.

В ГУР попередили про вербування російських шпигунів у Канаді
Скриншот заяви ГУР

Розвідники зауважили, що хоч вказане видання позиціює себе продемократичним та антипутінським, вони закликали українську діаспору у Канаді може бути обачними: видання може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих силових відомств.

В ГУР попередили про вербування російських шпигунів у Канаді
Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна очікує посилення російського наступу наприкінці весни або на початку літа, найімовірніше під Донецьком.

Також розвідники підтвердили інформацію про пожежу на російському ракетному катері "Серпухов" у Калінінграді. Через пожежу були повністю знищені засоби зв'язку та автоматизації корабля.

Канада
Україна
ФСБ
вербування
ГУР

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