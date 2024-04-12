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На войну против Украины начали отправлять военных Тихоокеанского флота РФ, — ГУР

12 апреля 2024 09:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На войну против Украины начали отправлять военных Тихоокеанского флота РФ, — ГУР
Корабли Тихоокеанского флота РФ. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики несут безвозвратные потери в военной технике на войне в Украине. Поэтому Кремль начал отправлять в зону боевых действий войска Тихоокеанского флота России.

Об этом сообщает ГУР.

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Так, Москва отправляет на войну личный состав тихоокеанского флота РФ, а также 11-й армии ВВС и ПВО.

Целью этого является восполнение санитарных и безвозвратных потерь российских оккупационных войск и укомплектование новых военных подразделений.

"Указанные военные соединения государства-агрессора ранее не были непосредственно вовлечены в ведение боевых действий против Украины", — отмечает ГУР.

Известно, что согласно решению командующего тихоокеанским флотом РФ Виктором Лииной, ротации в Сирию полностью прекращены и весь личный состав отправляется на территорию Украины. Это 2000 военнослужащих из Приморского и Камчатского краев РФ.

"Еще около 400 солдат из числа воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Хабаровского края РФ, будут латать дыры 155-й и 40-й бригад морской пехоты России, которые ведут боевые действия против Украины и имеют некомплект из-за огромных потерь", — подчеркнули в разведке.

Кроме того, часть личного состава из военных соединений дальнего востока РФ войдет в новую мотострелковую бригаду, которую формируют в Воронеже.

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Скриншот поста ГУР
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Скриншот поста ГУР

Напомним, информация о планах ГУР уничтожить Керченский мост, которую обнародовало издание The Guardian — не новая. По словам Андрея Юсова, это военная цель, которая подлежит "обезвреживанию".

Также мы писали, что ФСБ в Канаде пытается найти иностранцев, поддерживающих контакт с разведками разных государств мира, и завербовать их.

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