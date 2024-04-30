На в'їзді до окупованого Сєвєродонецька окупанти ставлять чоловіків на військовий облік

Один з блокпостів на ТОТ. Фото: росЗМІ

На в'їзді до тимчасово окупованого Сєвєродонецька на Луганщині російські окупанти перевіряють у чоловіків наявність військового обліку. У випадку, якщо такого немає, відразу видають повістку і оформлюють постанову.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Примусова мобілізація на ТОТ

"У чоловіків, які намагаються в’їхати до Сєвєродонецька, або виїхати звідти, перевіряють наявність військового обліку. Якщо необхідного документу немає — на місці видають повістку і оформлюють постанову", — написав Лисогор, говорячи про військовий облік на ТОТ.

Він додав, що навіть відсутність російського паспорту не створює перепону для окупантів, щоб провести примусову мобілізацію.

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Варто нагадати, що наприкінці березня цього року російські окупанти почали так звану весняну хвилю примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

Як тоді повідомив Лисогор, цей процес триватиме з квітня по липень. Згідно з окупаційним "указом" призову підлягають чоловіки 1994-2006 років народження.

Однак, ті, хто не з'являється у військкомати, загарбники вживають будь-які заходи, щоб знайти їх місце перебування.

Додамо, окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Запорізької області створює так звані призовні комісії. Це робиться для подальшої мобілізації громадян на війну проти України.

Також ми писали, що Росія запустила агітпоїзди по регіонах через стрімке падіння обсягів весняного призову. Вони призначені для залучення охочих вступити в ряди армії РФ.