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На въезде в оккупированный Северодонецкий оккупанты ставят мужчин на военный учет

30 апреля 2024 14:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На въезде в оккупированный Северодонецкий оккупанты ставят мужчин на военный учет
Один из блокпостов на ТОТ. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На въезде во временно оккупированный Северодонецк в Луганской области российские оккупанты проверяют у мужчин наличие военного учета. В случае если такого нет, сразу издают повестку и оформляют постановление.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Артем Лысогор.

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Принудительная мобилизация на ВОТ

"У мужчин, которые пытаются въехать в Северодонецк или уехать оттуда, проверяют наличие военного учета. Если необходимого документа нет — на месте выдают повестку и оформляют постановление", — написал Лысогор, говоря о военном учете на ВОТ.

Он добавил, что даже отсутствие российского паспорта не создает препятствий для окупантов, чтобы провести принудительную мобилизацию.

Принудительная мобилизация на ВТО
Скриншот

 

Следует напомнить, что в конце марта этого года российские оккупанты начали так называемую весеннюю волну принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Луганщины.

Как тогда сообщил Лысогор, этот процесс продлится с апреля по июль. Согласно оккупационному "указу" призыву подлежат мужчины 1994-2006 годов рождения.

Однако те, кто не появляется в военкоматы, захватчики принимают любые меры, чтобы найти их местонахождение.

Добавим, оккупационные власти на временно оккупированных территориях Запорожской области создают так называемые призывные комиссии. Это делается для дальнейшей мобилизации граждан на войну против Украины.

Также мы писали, что Россия запустила агитпоезда по регионам из-за стремительного падения объемов весеннего призыва. Они предназначены для привлечения желающих вступить в ряды армии РФ.

война
россияне
Луганская область
военные
оккупанты
повестки
война в Украине
мужчины

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