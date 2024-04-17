В Росії запустили агітпоїзди, щоб виконати план весняного призову

Строковики РФ. Фото: Міноборони Росії

У Росії стрімко падають обсяги весняного призову. Через це Москва запустила агітпоїзди по регіонах, аби зупинити падіння кількості охочих йти на службу в армію та залучити більше людей для війни в Україні.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України у середу, 17 квітня.

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За даними ГУР, представникам російського режиму у регіонах Кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву. Зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України та окупацію наших територій.

У розвідці кажуть, що активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.

"Для агітації серед іншого залучають російську залізницю — вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку", — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві підмітили, що РФ копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його "агітпоїздами".

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, нещодавно у британській розвідці розповіли, що Кремль намагається підкупити російських військовослужбовців, аби була змога продовжувати війну проти України. Для цього президент РФ Володимир Путін підписав два закони про підтримку військових та їхніх сімей.

Крім того, російські загарбники проводять вербування жінок у колоніях всередині країни. Ворог намагається знайти додатковий людський ресурс для ведення війни проти України.