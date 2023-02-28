На ЗАЕС окупанти беруть на роботу людей без освіти та досвіду, — Генштаб

ЗАЕС

На Запорізькій АЕС окупанти вимушені брати на роботу людей без освіти та досвіду. На атомній електростанції відзначається брак фахівців.

Про це повідомив Генштаб.

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"У Енергодарі Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі теплопостачання та гарячої води до помешкань. Після масових звільнень відзначається брак фахівців на атомній електростанції, через що загарбники вимушені брати на роботу людей без освіти та досвіду", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська, які перебувають на ЗАЕС, не можуть змусити більшість персоналу Запорізької атомної електростанції погодитись на співпрацю. Українські атомники відмовляються працювати з ворогом.

Також ми писали, що міноборони росії звинуватило Україну в намірі здійснити радіаційне забруднення своєї території, щоб звинуватити москву напередодні сесії Генасамблеї ООН. Ворожа пропаганда час від часу повторює наратив про "брудну бомбу".

Додамо, понад 600 мобілізованих військових та курсантів з рф були розміщені в бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання на території Запорізької атомної електростанції, де їх готують до перекидання на донецький напрямок. Окупанти разом із "Росатомом" продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу.