На ЗАЭС оккупанты берут на работу людей без образования и опыта, — Генштаб
На Запорожской АЭС оккупанты вынуждены брать на работу людей без образования и опыта. На атомной электростанции отмечается нехватка специалистов.
Об этом сообщил Генштаб.
-
Российские эксперты объяснили атипичную реакцию экономики рф на международные санкции
-
В Одессе и области сменили время комендантского часа: детали
-
"В аду есть отдельное место": новые высказывания Шакиры о расставании с Жераром Пике
-
На антиправительственном митинге в Кишиневе заметили россиян
-
"Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников
-
Что делать, когда потеряли работу: ТОП-7 шагов к восстановлению после увольнения
-
Утрачена надежда на демократию: россия окончательно вышла из договоров Совета Европы
-
Шуляк рассказала, сколько времени есть у украинцев подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье
-
Известны главные претенденты на "Золотой мяч-2023": есть ли в списке Месси и Мбаппе
-
Киберполиция заблокировала в Украине 18 каналов и групп, посвященных ЧВК "Редан"
Подробности
"В Энергодаре Запорожской области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, из-за ограничения подачи теплоснабжения и горячей воды в дома. После массовых увольнений отмечается нехватка специалистов на атомной электростанции, из-за чего захватчики вынуждены брать на работу людей без образования и опыта", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупационные войска, которые находятся на ЗАЭС, не могут заставить большинство персонала Запорожской атомной электростанции согласиться на сотрудничество. Украинские атомщики отказываются работать с врагом.
Также мы писали, что минобороны рф обвинило Украину в намерении осуществить радиационное загрязнение своей территории, чтобы обвинить москву в преддверии сессии Генассамблеи ООН. Враждебная пропаганда время от времени повторяет нарратив о "грязной бомбе".
Добавим, более 600 мобилизованных военных и курсантов из россии были размещены в бомбоубежище завода по нестандартному оборудованию на территории Запорожской атомной электростанции, где их готовят к переброске на донецкое направление. Оккупанты вместе с "Росатомом" продолжают превращать ЗАЭС в военную базу.