На ЗАЭС оккупанты берут на работу людей без образования и опыта, — Генштаб

ЗАЭС

На Запорожской АЭС оккупанты вынуждены брать на работу людей без образования и опыта. На атомной электростанции отмечается нехватка специалистов.

Об этом сообщил Генштаб.

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"В Энергодаре Запорожской области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, из-за ограничения подачи теплоснабжения и горячей воды в дома. После массовых увольнений отмечается нехватка специалистов на атомной электростанции, из-за чего захватчики вынуждены брать на работу людей без образования и опыта", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска, которые находятся на ЗАЭС, не могут заставить большинство персонала Запорожской атомной электростанции согласиться на сотрудничество. Украинские атомщики отказываются работать с врагом.

Также мы писали, что минобороны рф обвинило Украину в намерении осуществить радиационное загрязнение своей территории, чтобы обвинить москву в преддверии сессии Генассамблеи ООН. Враждебная пропаганда время от времени повторяет нарратив о "грязной бомбе".

Добавим, более 600 мобилизованных военных и курсантов из россии были размещены в бомбоубежище завода по нестандартному оборудованию на территории Запорожской атомной электростанции, где их готовят к переброске на донецкое направление. Оккупанты вместе с "Росатомом" продолжают превращать ЗАЭС в военную базу.