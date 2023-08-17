На захоплених територіях Запорізької області окупанти відкриють кадетські класи

Російські кадети. Ілюстративне фото: google.com

У Запорізькій області на тимчасово окупованій території росіяни планують з 1 вересня відкрити кадетські класи в місцевих школах. Процесом мілітаризації українських дітей керуватимуть бойовики "Росгвардії".

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

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Крім того, до такого навчання залучили російських гауляйтерів й колаборантів з так званого "міністерства освіти". В цьому допомагатимуть й чиновники окупаційної адміністрації.

Чого навчатимуть окупанти

"В кадетських класах планують навчати дітей "патріотичному вихованню", тобто російській формі нацизму з виправдовуванням злочинів РФ та перекладання відповідальності за розв’язані Кремлем війни на інші країни", — зазначають у повідомленні.

Також діти будуть навчатися, як поводитися зі зброєю. Юнаки вивчатимуть особливості військової справи, щоб бути готовими до майбутньої мобілізації.

Залучення місцевого населення до війни

"Зауважимо, що російська тактика полягає у затягуванні війни шляхом постійної мобілізації, аби "сво" отримала хоча б якісь результати. При цьому, для зменшення соціальної напруги в російському суспільстві, ворог планує по максимуму залучати до війни місцеве населення ТОТ до якого росіяни не мають емпатії", — зауважили у Центрі.

Міжнародні злочини росіян

За міжнародним правом такі дії є ознакою геноциду нації, адже через них у дітей знищується поняття самоідентичності. Крім того, міжнародне право забороняє проводити мобілізацію та долучати до бойових дій місцевих жителів окупованих територій. Тому противник вчиняє одразу два міжнародні злочини.

Нагадаємо, РФ поглиблює гуманітарну кризу на тимчасово захоплених територіях аби зробити місцеве населення залежним від їх окупаційних адміністрацій.