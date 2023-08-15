Візит на Запоріжжя та нагородження воїнів: головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав бойові бригади в різних районах Запорізької області, зокрема територію роботи ОСУВ "Таврія". Він поговорив з українськими бійцями та розповів, чого вони потребують найбільше.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

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Деталі візиту

"Разом із генералом Тарнавським були в розташуваннях 3-ї та 15-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, 47-ї та 65-ї окремих механізованих бригад, 46-ї аеромобільної бригади; 10-й армійський корпус — 116-та, 117-та і 118-та бригади. Кожна — особлива, всі — молодці", — наголосив глава держави.

Також Президент здійснив візит до передового хірургічного відділення, де висловив вдячність українським бойовим медикам за те, що рятують наших захисників.

"Поспілкувалися з комбригами та комбатами про потреби наших воїнів — те, що вони реально відчувають на передовій. Все, про що говорили хлопці, звучатиме на Ставці. Коли таке спілкування — бригада за бригадою, і у всіх — реальний бойовий досвід, — то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід однієї бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі наші сили оборони", — зауважив Зеленський.

За його словами, наші воїни потребують:

засобів РЕБ;

дронів;

броньованих евакуаційних машин "медевак" та ін.

Відгуки про західну зброю

"Почули від комбатів відгуки про бойове застосування техніки та зброї, яку надають партнери. Кожен такий відгук — це те, про що будемо говорити з лідерами. І хочу окремо подякувати всім нашим воїнам, які беруть трофеї та ставлять на службу Україні російську техніку. Це не просто раціональність наших хлопців, це й важливий доказ спроможності наших героїв забирати зброю у ворога та використовувати для захисту життя України", — додав глава держави.

Нагородження воїнів

Крім того, Зеленський нагородив українських військових, а саме солдатів, сержантів та офіцерів.

Ліквідація наслідків обстрілів в Україні

Також він згадав про тих, хто допомагав ліквідовувати наслідки російської нічної атаки протягом цих двох днів, а саме в:

Одесі;

на Харківщині;

у Львові;

Луцьку;

Дніпрі;

Краматорську;

на Черкащині;

у Запорізькій області та інших частинах нашої країни.

"Дякую рятувальникам, лікарям, поліцейським, волонтерам, місцевій владі... Дякую! Щодня маємо памʼятати: кроки вперед наших воїнів на передовій наближають безпеку й захист для всіх наших міст і сіл. А що більше сили в нашої ППО, то більше можливостей тилових областей працювати для оборони. Вже збільшуємо, зокрема, військове виробництво — навіть у таких умовах, як зараз. І будемо збільшувати", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Президент України сьогодні здійснив робочу поїздку у Запорізьку область. Так, зокрема, він відвідав бригади військових, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку.