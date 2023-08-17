На захваченных территориях Запорожской области оккупанты откроют кадетские классы

Российские кадеты. Иллюстративное фото: google.com

В Запорожской области на временно оккупированной территории россияне с 1 сентября планируют открыть кадетские классы в местных школах. Процессом милитаризации украинских детей будут руководить боевики "Росгвардии".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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Кроме того, к такому обучению привлекли российских гауляйтеров и коллаборантов так называемого "министерства образования". В этом будут помогать и чиновники оккупационной администрации.

Чему будут учить оккупанты

"В кадетских классах планируют обучать детей "патриотическому воспитанию", то есть российской форме нацизма с оправдыванием преступлений РФ и перевода ответственности за развязанные Кремлем войны на другие страны", — отмечают в сообщении.

Также дети будут учиться, как обращаться с оружием. Молодые люди будут изучать особенности военного дела, чтобы быть готовыми к будущей мобилизации.

Привлечение местного населения к войне

"Заметим, что российская тактика заключается в затягивании войны путем постоянной мобилизации, чтобы "сво" получила хоть какие-то результаты. При этом для уменьшения социального напряжения в российском обществе враг планирует по максимуму привлекать к войне местное население ТОТ, к которому россияне не имеют эмпатии", — отметили в Центре.

Международные преступления россиян

По международному праву, такие действия являются признаком геноцида нации, ведь через них у детей уничтожается понятие самоидентичности. Кроме того, международное право запрещает проводить мобилизацию и приобщать к боевым действиям местных жителей оккупированных территорий. Поэтому противник совершает сразу два международных преступления.

Напомним, РФ усугубляет гуманитарный кризис на временно захваченных территориях, чтобы сделать местное население зависимым от их оккупационных администраций.