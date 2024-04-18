На замальованій стелі у Донецькій області знову з'являються підписи воїнів ЗСУ

Боєць 93-ї ОМБр «Холодний Яр» підписує стелу. Фото: соцмережі

На нещодавно замальованій стелі на в’їзді в Донецьку область знову з'являються написи військових. Раніше вона на ній були підписи українських бійців, а також послання, стрічки та емблеми військових підрозділів.

Про це повідомляє "Радіо.Свобода".

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Як повідомляється, ще в середині квітня декілька людей з власної ініціативи вирішили "оновити" стелу, зафарбувавши написи та малюнки.

Стела до фарбування. Джерело: instagram/Володимир Устименко

Проте декого з активістів, волонтерів та військових це неабияк обурило. За їхніми словами, це місце було насамперед про історію та пам'ять. Однак тепер на стелі знову з'являються написи.

Пофарбована стела. Джерело: скриншот

Нагадаємо, раніше Сили Спеціальних Операцій ЗСУ показали, як уразили російський танк Т-90 "Володимир" на Донецькому напрямку.

Також бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали роботу бойової машини піхоти Bradley, яка ефективно відпрацювала по російських окупантах під Авдіївкою.