На замальованій стелі у Донецькій області знову з'являються підписи воїнів ЗСУ
На нещодавно замальованій стелі на в’їзді в Донецьку область знову з'являються написи військових. Раніше вона на ній були підписи українських бійців, а також послання, стрічки та емблеми військових підрозділів.
Про це повідомляє "Радіо.Свобода".
Стела в Донецькій області знову повертає підписи бійців
Як повідомляється, ще в середині квітня декілька людей з власної ініціативи вирішили "оновити" стелу, зафарбувавши написи та малюнки.
Проте декого з активістів, волонтерів та військових це неабияк обурило. За їхніми словами, це місце було насамперед про історію та пам'ять. Однак тепер на стелі знову з'являються написи.
Нагадаємо, раніше Сили Спеціальних Операцій ЗСУ показали, як уразили російський танк Т-90 "Володимир" на Донецькому напрямку.
Також бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали роботу бойової машини піхоти Bradley, яка ефективно відпрацювала по російських окупантах під Авдіївкою.
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