У ССО показали, як уразили російський танк Т-90 на Донецькому напрямку

Ураження російського танку Т-90 на Донецькому напрямку. Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня ефектно б'ють по російських окупантах та ворожій техніці. Вони показали, як уразили танк "Т-90" противника на Донецькому напрямку.

Відео опублікували Сили спеціальних операцій Збройних сил України у Telegram у вівторок, 16 квітня.

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Ураження російського танка

"Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори третього полку ССО виявили ворожий танк "Т-90", який саме відпрацював по позиціях Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Оператори тактичної групи "Медоїд" уразили ціль за допомогою FPV-дрона. Танк було знерухомлено, а командир та навідник отримали поранення.

Нагадаємо, розпочалась 783 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойові зіткнення. Російські окупанти продовжують обстріли, а бійці Збройних сил України — ліквідовують ворога.

Також бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали роботу бойової машини піхоти Bradley. Вона ефективно відпрацювала по російських окупантах під Авдіївкою Донецької області.