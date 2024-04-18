На зарисованной стелле в Донецкой области снова появляются подписи воинов ВСУ

Боец 93-й ОМБр «Холодный Яр» подписывает стеллу. Фото: соцсети

На недавно зарисованной стелле на въезде в Донецкую область снова появляются надписи военных. Ранее на ней были подписи украинских бойцов, а также послания, ленты и эмблемы военных подразделений.

Об этом сообщает "Радио.Свобода".

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Как сообщается, еще в середине апреля несколько человек по собственной инициативе решили обновить стеллу, закрасив надписи и рисунки.

Стела до покраски. Источник: instagram/Владимир Устименко

Однако некоторых активистов, волонтеров и военных это изрядно возмутило. По их словам, это место было прежде всего об истории и памяти. Однако теперь на потолке снова появляются надписи.

Окрашенная стелла. Источник: скриншот

Напомним, ранее Силы Специальных Операций ВСУ показали, как поразили российский танк Т-90 "Владимир" на Донецком направлении.

Также бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали работу боевой машины пехоты Bradley, эффективно отработавшей по российским оккупантам под Авдеевкой.