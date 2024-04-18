На зарисованной стелле в Донецкой области снова появляются подписи воинов ВСУ
На недавно зарисованной стелле на въезде в Донецкую область снова появляются надписи военных. Ранее на ней были подписи украинских бойцов, а также послания, ленты и эмблемы военных подразделений.
Об этом сообщает "Радио.Свобода".
Стелла в Донецкой области снова возвращает подписи бойцов
Как сообщается, еще в середине апреля несколько человек по собственной инициативе решили обновить стеллу, закрасив надписи и рисунки.
Однако некоторых активистов, волонтеров и военных это изрядно возмутило. По их словам, это место было прежде всего об истории и памяти. Однако теперь на потолке снова появляются надписи.
Напомним, ранее Силы Специальных Операций ВСУ показали, как поразили российский танк Т-90 "Владимир" на Донецком направлении.
Также бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали работу боевой машины пехоты Bradley, эффективно отработавшей по российским оккупантам под Авдеевкой.
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