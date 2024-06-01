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На Запоріжжі ліквідовують наслідки нічної атаки — що відомо

1 червня 2024 10:18
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На Запоріжжі ліквідовують наслідки нічної атаки — що відомо
Ліквідація руйнувань внаслідок атаки по Запоріжжю. Фото: голова ОВА Іван Федоров
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Внаслідок ворожої атаки уночі, 1 червня, у Запоріжжі пошкоджено 20 житлових будинків і заклади соціальної сфери. Наразі всі служби міста ліквідують руйнування, постраждалих осіб немає.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у суботу, 1 червня.

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За даними голови Запорізької ОВА, у Запоріжжі окупанти пошкодили 20 житлових будинків та заклади соціальної сфери. У місті триває ліквідація наслідків влучань, громадяни не постраждали.

На Запоріжжі ліквідовують наслідки нічної атаки — що відомо - фото 1
Наслідки ворожого удару по Запоріжжю 1 червня. Фото: голова ОВА Іван Федоров

Також наразі тимчасово перекрито рух Дніпровською ГЕС. 

"Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також через Нові мости та Хортицький район", — йдеться у повідомленні.

Атака на Запоріжжі 1 червня
Допис Івана Федорова. Фото:скриншот

Нагадаємо, що з-під завалів зруйнованого Росією п'ятиповерхового будинку у Новобаварському районі Харкова дістали тіло ще одного загиблого. Загальна кількість жертв досі залишається невідомою.

Також у ніч проти 1 червня ворог атакував енергетичні об'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Запорізька область
Іван Федоров
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