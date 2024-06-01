В Запорожье ликвидируют последствия ночной атаки — что известно

Ликвидация разрушений в результате атаки по Запорожью. Фото: глава ОВА Иван Федоров

В результате вражеской атаки ночью, 1 июня, в Запорожье повреждены 20 жилых домов и заведения социальной сферы. В настоящее время все службы города ликвидируют разрушения, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 1 июня.

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По данным главы Запорожской ОВА, в Запорожье оккупанты повредили 20 жилых домов и заведения социальной сферы. В городе идет ликвидация последствий попаданий, граждане не пострадали.

Последствия вражеского удара по Запорожью 1 июня. Фото: глава ОВА Иван Федоров

Также временно перекрыто движение по Днепровской ГЭС.

"Объезд осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район", — говорится в сообщении.

Сообщение Ивана Федорова. Фото:скриншот

Напомним, что из-под завалов разрушенного Россией пятиэтажного дома в Новобаварском районе Харькова извлекли тело еще одного погибшего. Общее количество жертв до сих пор остается неизвестным.

Также в ночь на 1 июня враг атаковал энергетические объекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.