Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Запорожье ликвидируют последствия ночной атаки — что известно arrow

В Запорожье ликвидируют последствия ночной атаки — что известно

1 июня 2024 10:18
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Запорожье ликвидируют последствия ночной атаки — что известно
Ликвидация разрушений в результате атаки по Запорожью. Фото: глава ОВА Иван Федоров
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В результате вражеской атаки ночью, 1 июня, в Запорожье повреждены 20 жилых домов и заведения социальной сферы. В настоящее время все службы города ликвидируют разрушения, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 1 июня.

Читайте также:

Удар по Запорожью 1 июня

По данным главы Запорожской ОВА, в Запорожье оккупанты повредили 20 жилых домов и заведения социальной сферы. В городе идет ликвидация последствий попаданий, граждане не пострадали.

В Запорожье ликвидируют последствия ночной атаки — что известно - фото 1
Последствия вражеского удара по Запорожью 1 июня. Фото: глава ОВА Иван Федоров

Также временно перекрыто движение по Днепровской ГЭС.

"Объезд осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина ул. Сечи ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район", — говорится в сообщении.

Атака в Запорожье 1 июня
Сообщение Ивана Федорова. Фото:скриншот

Напомним, что из-под завалов разрушенного Россией пятиэтажного дома в Новобаварском районе Харькова извлекли тело еще одного погибшего. Общее количество жертв до сих пор остается неизвестным.

Также в ночь на 1 июня враг атаковал энергетические объекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Запорожская область
Иван Федоров
война в Украине
дом
оккупанты
обстрелы
Запорожье
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном