На Запорожье раздавались взрывы — травмирован 12-летний ребенок

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Telegram/ Анатолий Куртев

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 343 удара по восьми населенным пунктам Запорожской области. В результате ранения получил 12-летний ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Обстрелы Запорожья 31 марта

"12-летний ребенок травмирован в результате обстрела войсками РФ Пологовского района", — говорится в сообщении.

Также оккупанты нанесли авиационный удар по Малиновке и запустили 47 дронов по Червоноднепровке, Гуляйполю, Левадному, Работино, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке.

В то же время россияне пять раз обстреляли Левадное и Работино из РСЗО.

Воронка от обстрелов. Фото: Федоров

Кроме того, с помощью артиллерии враг 290 раз атаковал Гуляйполе, Малую Токмачку, Работино, Новоандреевку, Малиновку, Долинку и Левадное.

Федоров рассказал, что поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Скриншот поста Федорова

Ранее Федоров сообщал, что враг активизировал удары по Запорожской области. За прошедшие сутки там был контуженный мальчик, его госпитализировали.

Также мы писали, что 28 марта Россия атаковала Запорожье. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, два человека получили травмы.