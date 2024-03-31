Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На Запорожье раздавались взрывы — травмирован 12-летний ребенок arrow

На Запорожье раздавались взрывы — травмирован 12-летний ребенок

31 марта 2024 12:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Запорожье раздавались взрывы — травмирован 12-летний ребенок
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Telegram/ Анатолий Куртев
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 343 удара по восьми населенным пунктам Запорожской области. В результате ранения получил 12-летний ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Обстрелы Запорожья 31 марта

"12-летний ребенок травмирован в результате обстрела войсками РФ Пологовского района", — говорится в сообщении.

Также оккупанты нанесли авиационный удар по Малиновке и запустили 47 дронов по Червоноднепровке, Гуляйполю, Левадному, Работино, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке.

В то же время россияне пять раз обстреляли Левадное и Работино из РСЗО.

null
Воронка от обстрелов. Фото: Федоров

Кроме того, с помощью артиллерии враг 290 раз атаковал Гуляйполе, Малую Токмачку, Работино, Новоандреевку, Малиновку, Долинку и Левадное.

Федоров рассказал, что поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Обстрелы Запорожья 31 марта
Скриншот поста Федорова

Ранее Федоров сообщал, что враг активизировал удары по Запорожской области. За прошедшие сутки там был контуженный мальчик, его госпитализировали.

Также мы писали, что 28 марта Россия атаковала Запорожье. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, два человека получили травмы.

Запорожье
Запорожская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК