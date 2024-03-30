Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В селі на Запоріжжі, де постраждав 12-річний хлопчик, не оголошували евакуацію, — Федоров arrow

В селі на Запоріжжі, де постраждав 12-річний хлопчик, не оголошували евакуацію, — Федоров

30 березня 2024 20:26
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Чому в Запорізькій області не оголошують евакуацію
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: Telegram/Запорізька ОВА
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У селі Долинка Запорізької області, де сьогодні внаслідок російського обстрілу контузило 12-річного хлопця, не оголошували примусову евакуацію. Тому що цей населений пункт зазвичай не був у зоні ризику. 

Заявив в ефірі телемарафону голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

За добу окупанти вдарили майже 500 разів по Запорізькій області 

Контуженого хлопчика поклали в Запорізьку обласну дитячу лікарню. Життю підлітка нічого не загрожує. За словами Федорова, за останню добу ворог активізував удари по Запорізькій області.

"442 удари по наближеним до лінії ведення бойових дій населених пунктів, 9 з них були під вогнем. 28 будівель зруйновано. Постраждала 12-річна дитина, отримала контузію, госпіталізована разом з мамою. Всього 103 дитини отримали поранення з початку повномасштабного вторгнення з територій, наближених до ведення бойових дій", — розповів Іван Федоров.

Нагадаємо, вночі 28 березня Росія атакувала Запоріжжя. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, дві людини отримали травми. 

Раніше, 26 березня в Запорізькій ОВА повідомили, що за добу в регіоні пролунало понад 300 вибухів.

війна
евакуація
Запорізька область
обстріли
Іван Федоров
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом