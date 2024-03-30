Чому в Запорізькій області не оголошують евакуацію

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: Telegram/Запорізька ОВА

У селі Долинка Запорізької області, де сьогодні внаслідок російського обстрілу контузило 12-річного хлопця, не оголошували примусову евакуацію. Тому що цей населений пункт зазвичай не був у зоні ризику.

Заявив в ефірі телемарафону голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Контуженого хлопчика поклали в Запорізьку обласну дитячу лікарню. Життю підлітка нічого не загрожує. За словами Федорова, за останню добу ворог активізував удари по Запорізькій області.

"442 удари по наближеним до лінії ведення бойових дій населених пунктів, 9 з них були під вогнем. 28 будівель зруйновано. Постраждала 12-річна дитина, отримала контузію, госпіталізована разом з мамою. Всього 103 дитини отримали поранення з початку повномасштабного вторгнення з територій, наближених до ведення бойових дій", — розповів Іван Федоров.

Нагадаємо, вночі 28 березня Росія атакувала Запоріжжя. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, дві людини отримали травми.

Раніше, 26 березня в Запорізькій ОВА повідомили, що за добу в регіоні пролунало понад 300 вибухів.