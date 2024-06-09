Россия атаковала Запорожье 8 мая.

На Запорожье раздавались взрывы — враг более 420 раз атаковал область
Российские захватчики продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Запорожской области. Так, за прошедшие сутки оккупанты 429 раз ударили по гражданским.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.
Обстрелы Запорожья на 9 июня
"В течение суток оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов", — говорится в сообщении.
По данным ОВА, враг запустил 181 дрон разной модификации на Гуляйполе, Зализничное, Малиновку, Святопетровку, Левадное, Работино, Малую Токмачку и Новоандреевку.
В то же время оккупанты 13 раз с РСЗО атаковали Работино и Малую Токмачку и 235 раз обстреляли из артиллерии Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоандреевку, Работино, Левадное и Малиновку.
"Поступило одно сообщение о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", — добавил Федоров.
Напомним, 1 июня в результате вражеской в Запорожье было повреждено 20 жилых домов и заведения социальной сферы.
Также мы писали, что 26 мая оккупанты ударили по аэропорту в Запорожье.
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