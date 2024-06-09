Россия атаковала Запорожье 8 мая.

Последствия обстрелов. Фото: Запорожская ОВА

Российские захватчики продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Запорожской области. Так, за прошедшие сутки оккупанты 429 раз ударили по гражданским.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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"В течение суток оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, враг запустил 181 дрон разной модификации на Гуляйполе, Зализничное, Малиновку, Святопетровку, Левадное, Работино, Малую Токмачку и Новоандреевку.

В то же время оккупанты 13 раз с РСЗО атаковали Работино и Малую Токмачку и 235 раз обстреляли из артиллерии Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоандреевку, Работино, Левадное и Малиновку.

"Поступило одно сообщение о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", — добавил Федоров.

Скриншот поста Федорова

Напомним, 1 июня в результате вражеской в Запорожье было повреждено 20 жилых домов и заведения социальной сферы.

Также мы писали, что 26 мая оккупанты ударили по аэропорту в Запорожье.