На Запоріжжі окупанти під виглядом евакуації вивозять награбоване майно, — Генштаб

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська під виглядом евакуації вивозять награбоване майно із Запорізької області. Було пограбовано всі медичні установи в Енергодарі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Награбоване майно

У повідомленні йдеться, що із медичних закладів окупанти вивезли все медичне обладнання. Награбоване відправили до Сімферополя.

"Також повністю розграбовані всі підприємства, які знаходяться у промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції", — йдеться у повідомленні.

Відзначається масове невдоволення місцевих жителів з тимчасово захопленого Токмака Запорізької області, яких російська окупаційна адміністрація "евакуювала" до Бердянська. Зокрема, люди скаржаться, що росіяни розмістили їх в жахливих побутових умовах, в приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів. Також окупанти заборонили на невизначений термін "евакуйованим" громадянам повертатися назад до міста Токмак.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ повідомив, що у Скадовську окупанти згортають свою діяльність у районній та міській адміністрації. Місто залишила значна частина російської влади.

Зазначається, що окупаційні війська планують примусово евакуювати понад 3 тисячі мешканців Енергодара. Абсолютна більшість із них — працівники Запорізької атомної електростанції.

Насамперед евакуювати будуть працівників Запорізької АЕС, які підписали контракт із фейковим АТ "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома та членів їхніх родин.