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Оккупанты бегут из Скадовска и вывозят всю документацию, — Генштаб

8 мая 2023 19:58
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Оккупанты бегут из Скадовска и вывозят всю документацию, — Генштаб
Российские войска в поле боя. Фото: Укринформ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Генштаб сообщил, что в Скадовске оккупанты сворачивают свою деятельность в районной и городской администрации. Город оставила значительную часть российских властей.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Эвакуация оккупационных властей

Отмечается, что в ночь с 6 на 7 мая российские власти загрузили в автомобиле всю документацию, оргтехнику и другое имущество оккупационных администраций. В воскресенье утром город покинула значительная часть руководства.

Генштаб сообщает, что в настоящее время такая же ситуация в таких населенных пунктах:

  • Михайловка
  • Петровка
  • Шевченко
  • Широкое
  • Ульяновка
  • Красное

Из-за многокилометровых пробок вывоза документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем через порт города Бердянск.

Напомним, что оккупационные элиты уже вывезли семьи из Крыма и других захваченных территорий и готовятся бежать сами. Но население успокаивают, мол, все идет по плану.

Центр национального сопротивления сообщил, что оккупационные администрации Запорожья подготовили планы эвакуации. Руководители хотят уничтожить документы.

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