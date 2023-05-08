Оккупанты бегут из Скадовска и вывозят всю документацию, — Генштаб

Российские войска в поле боя. Фото: Укринформ

Генштаб сообщил, что в Скадовске оккупанты сворачивают свою деятельность в районной и городской администрации. Город оставила значительную часть российских властей.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Эвакуация оккупационных властей

Отмечается, что в ночь с 6 на 7 мая российские власти загрузили в автомобиле всю документацию, оргтехнику и другое имущество оккупационных администраций. В воскресенье утром город покинула значительная часть руководства.

Генштаб сообщает, что в настоящее время такая же ситуация в таких населенных пунктах:

Михайловка

Петровка

Шевченко

Широкое

Ульяновка

Красное

Из-за многокилометровых пробок вывоза документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем через порт города Бердянск.

Напомним, что оккупационные элиты уже вывезли семьи из Крыма и других захваченных территорий и готовятся бежать сами. Но население успокаивают, мол, все идет по плану.

Центр национального сопротивления сообщил, что оккупационные администрации Запорожья подготовили планы эвакуации. Руководители хотят уничтожить документы.