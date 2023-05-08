Оккупанты бегут из Скадовска и вывозят всю документацию, — Генштаб
Генштаб сообщил, что в Скадовске оккупанты сворачивают свою деятельность в районной и городской администрации. Город оставила значительную часть российских властей.
Об этом информирует Генштаб ВСУ.
Эвакуация оккупационных властей
Отмечается, что в ночь с 6 на 7 мая российские власти загрузили в автомобиле всю документацию, оргтехнику и другое имущество оккупационных администраций. В воскресенье утром город покинула значительная часть руководства.
Генштаб сообщает, что в настоящее время такая же ситуация в таких населенных пунктах:
- Михайловка
- Петровка
- Шевченко
- Широкое
- Ульяновка
- Красное
Из-за многокилометровых пробок вывоза документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем через порт города Бердянск.
Напомним, что оккупационные элиты уже вывезли семьи из Крыма и других захваченных территорий и готовятся бежать сами. Но население успокаивают, мол, все идет по плану.
Центр национального сопротивления сообщил, что оккупационные администрации Запорожья подготовили планы эвакуации. Руководители хотят уничтожить документы.