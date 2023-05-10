В Запорожской области оккупанты под видом эвакуации вывозят награбленное имущество, — Генштаб

Российский оккупант возле авто. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска под видом эвакуации вывозят награбленное имущество из Запорожской области. Были разграблены все медицинские учреждения в Енергодаре.

Об том сообщает Генштаб ВСУ.

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Награбленное имущество

В сообщении говорится, что из медицинских учреждений оккупанты вывезли все медицинское оборудование. Награбленное отправили в Симферополь.

"Также полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции", — говорится в сообщении.

Отмечается массовое недовольство местных жителей из временно захваченного Токмака Запорожской области, которых российская оккупационная администрация "эвакуировала" в Бердянск. В частности, люди жалуются, что россияне разместили их в ужасающих бытовых условиях, в помещениях без окон, освещения, теплой воды и мебели. Также оккупанты запретили на неопределенный срок "эвакуированным" гражданам возвращаться в город Токмак.

Напомним, что Генштаб ВСУ сообщил, что в Скадовске оккупанты сворачивают свою деятельность в районной и городской администрации. Город оставила значительная часть российских властей.

Отмечается, что оккупационные войска планируют принудительно эвакуировать более 3 тысяч жителей Энергодара. Абсолютное большинство из них — работники Запорожской атомной электростанции.

Прежде всего, эвакуировать будут работников Запорожской АЭС, которые подписали контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома и членов их семей.