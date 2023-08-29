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На Запоріжжі окупанти починають тікати: в чому причина

29 серпня 2023 15:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Запоріжжі окупанти починають тікати: в чому причина
Російські окупанти. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Запорізькій області в районі тимчасово окупованого міста Токмак росіяни починають тікати. Вороги побоюються того, що ЗСУ поступово звільняють населені пункти на Мелітопольському напрямку, а їхня оборона в той час "дає збій". 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. 

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За словами Івана Федорова, практично щоденні "прильоти" та успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку перетворюють тимчасово окупований Токмак "з прифронтового міста на цілком фронтове".

"Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого "російського корабля". За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна "влада" — на низькому старті, її перевозять в інше місто", — додає Федоров. 

Однак, куди саме тікають окупанти поки що невідомо. 

Нагадаємо,  28 серпня, в тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух. Як виявилось, це робота партизанів по казармі ОМОНу підрозділу "кадирівців".

Додамо. що того ж дня мешканці Мелітопольського району повідомляли про вибухи поблизу Мелітополя та Якимівки, що на Запоріжжі. Також гучно було і вчора у Токмаку.

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