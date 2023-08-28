У Енергодарі рух опору підірвав казарму "кадирівців": ГУР показало відео

Місце проживання "кадирівців" у Енергодарі. Фото: скриншот з відео

У понеділок, 28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух. Як виявилось це робота партизанів по казармі ОМОНу підрозділу "кадирівців".

Про це повідомляє ГУР МО.

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У Енергодарі на вул. Будівельників окупанти облаштували імповізовану "казарму".

"Після окупації міста "кадирівці" захопили і переобладнали для своїх потреб будівлю , де раніше знаходилось місцеве відділення одного з українських банків", — повідомляє розвідка.

О 09.50 за вказаною адресою відбувся вибух. В результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, постраждала імпровізована "казарма" підрозділу Росгвардії ОМОН "Ахмат-1". В приміщенні зайнялась пожежа. Постраждали окупанти та припарковані у дворі автомобілі.

На місце події прибули пожежники та карети швидкої допомоги. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених "кадирівців".

"Після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі Інтернет", — інформує ГУР.

Скриншот повідомлення ГУР

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про те, що у Енергодарі стався вибух у будівлі окупаційної "міліції".

Також Федоров пояснив, чому окупанти так бояться за життя свого керівництва.