Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Енергодарі рух опору підірвав казарму "кадирівців": ГУР показало відео arrow

У Енергодарі рух опору підірвав казарму "кадирівців": ГУР показало відео

28 серпня 2023 16:59
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У Енергодарі рух опору підірвав казарму "кадирівців": ГУР показало відео
Місце проживання "кадирівців" у Енергодарі. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У понеділок, 28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух. Як виявилось це робота партизанів по казармі ОМОНу підрозділу "кадирівців".

Про це повідомляє ГУР МО

Читайте також:

Що відомо про удар по ОМОНу у Енергодарі

У Енергодарі на вул. Будівельників окупанти облаштували імповізовану "казарму".

"Після окупації міста "кадирівці" захопили і переобладнали для своїх потреб будівлю , де раніше знаходилось місцеве відділення одного з українських банків", — повідомляє розвідка.

О 09.50 за вказаною адресою відбувся вибух. В результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, постраждала імпровізована "казарма" підрозділу Росгвардії ОМОН "Ахмат-1". В приміщенні зайнялась пожежа. Постраждали окупанти та припарковані у дворі автомобілі.

На місце події прибули пожежники та карети швидкої допомоги. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених "кадирівців".

"Після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі Інтернет", — інформує ГУР.

Скриншот повідомлення ГУР

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про те, що у Енергодарі стався вибух у будівлі окупаційної "міліції".

Також Федоров пояснив, чому окупанти так бояться за життя свого керівництва.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз