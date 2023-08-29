На Запорожье оккупанты начинают бежать: в чем причина

Российские оккупанты. Фото: google

В Запорожской области в районе временно оккупированного города Токмак россияне начинают бежать. Враги опасаются того, что ВСУ постепенно освобождают населенные пункты на Мелитопольском направлении, а их оборона в то время "дает сбой".

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По словам Ивана Федорова, практически ежедневные "прилеты" и успехи ВСУ на Мелитопольском направлении превращают временно оккупированный Токмак "из прифронтового города в полностью фронтовой".

"Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего "российского корабля". По сообщениям жителей, местные оккупационные "власти" — на низком старте, ее перевозят в другой город", — добавляет Федоров.

Однако, куда именно бегут оккупанты пока неизвестно.

Напомним, 28 августа, во временно оккупированном Энергодаре раздался очередной взрыв. Как оказалось, это работа партизан по казарме ОМОНа подразделения "кадыровцев".

Добавим. что в тот же день жители Мелитопольского района сообщали о взрывах вблизи Мелитополя и Акимовки на Запорожье. Также было громко и вчера в Токмаке.