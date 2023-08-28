Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Окупантам на Запоріжжі спекотно": у Мелітопольському районі пролунали вибухи arrow

"Окупантам на Запоріжжі спекотно": у Мелітопольському районі пролунали вибухи

28 серпня 2023 10:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Окупантам на Запоріжжі спекотно": у Мелітопольському районі пролунали вибухи
Вибухи. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Мешканці Мелітопольського району повідомляють про вибухи поблизу Мелітополя та Якимівки, що на Запоріжжі. Також гучно було і вчора у Токмаку.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Читайте також:

"Палкі привіти"

"Окупантам на Запоріжжі спекотно. Мешканці Мелітопольського району повідомляють про вибухи неподалік Мелітополя та Якимівки. Вчора палкі привіти росвійськовим було чутно у Токмаку. Чекаємо на подробиці", — написав він.

Скриншот допису

Яка ситуація у Мелітополі

У Мелітополі та районі на блокпостах загарбники посилили перевірки. Зокрема, перевіряють телефони на предмет підозрілих номерів та українських рінгтонів

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни відреагували на оцінки розвідувального співтовариства США, що контрнаступ ЗСУ не досягне Мелітополя, тому Україна не зможе перервати сухопутний коридор РФ до Криму. Там заявили, що звільнення міста Запорізької області не є єдиним способом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз