"Окупантам на Запоріжжі спекотно": у Мелітопольському районі пролунали вибухи

Вибухи. Ілюстративне фото: google.com

Мешканці Мелітопольського району повідомляють про вибухи поблизу Мелітополя та Якимівки, що на Запоріжжі. Також гучно було і вчора у Токмаку.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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"Палкі привіти"

"Окупантам на Запоріжжі спекотно. Мешканці Мелітопольського району повідомляють про вибухи неподалік Мелітополя та Якимівки. Вчора палкі привіти росвійськовим було чутно у Токмаку. Чекаємо на подробиці", — написав він.

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Яка ситуація у Мелітополі

У Мелітополі та районі на блокпостах загарбники посилили перевірки. Зокрема, перевіряють телефони на предмет підозрілих номерів та українських рінгтонів

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни відреагували на оцінки розвідувального співтовариства США, що контрнаступ ЗСУ не досягне Мелітополя, тому Україна не зможе перервати сухопутний коридор РФ до Криму. Там заявили, що звільнення міста Запорізької області не є єдиним способом.