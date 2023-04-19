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На Запоріжжі росіяни за добу обстріляли два десятки населених пунктів, — голова ОВА

19 квітня 2023 10:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Запоріжжі росіяни за добу обстріляли два десятки населених пунктів, — голова ОВА
Один із обстрілів Оріхова. Фото: Telegram Олександра Старуха
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти протягом минулої доби сто разів обстріляли прифронтові населені пункти Запорізької області. Відомо про численні руйнування інфраструктури.

Про це повідомив на своїй сторінці голова Запорізької обласної військової адміністрацїі Юрій Малашко.

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Протягом минулої доби прифронтові громади Запорізької області зазнали численних атак з боку російських окупантів.

Так, було зафіксовано 93 артилерійських удари. 

Крім того, чотири рази росіяни завдали авіаційних ударів, тричі били із РСЗВ та одного разу використали безпілотник.

Обстріляні міста і села

Внаслідок російських обстрілів постраждало 20 населених пунктів Запорізької області.

Зокрема, під удар знову потрапили міста Гуляйполе і Оріхів.

Обласна військова адміністрація отримала 21 повідомлення про руйнування російськими загарбниками об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що тільки за учорашній день, 18 квітня, російські окупанти тричі обстріляли багатостраждальне місто Оріхів. Остання спроба спричинила пожежу. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

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