На Запорожчине россияне за сутки обстреляли два десятка населенных пунктов, — председатель ОВА

Один из обстрелов Орехова. Фото: Telegram Александра Старуха

Российские оккупанты за прошедшие сутки сто раз обстреляли прифронтовые населенные пункты Запорожской области. Известно о многочисленных разрушениях инфраструктуры.

Об этом сообщил на своей странице глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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За прошедшие сутки прифронтовые общины Запорожской области подверглись многочисленным атакам со стороны российских оккупантов.

Так, было зафиксировано 93 артиллерийских удара.

Кроме того, четыре раза россияне нанесли авиационных ударов, трижды били из РСЗО и однажды использовали беспилотник.

Обстрелянные города и села

В результате российских обстрелов пострадали 20 населенных пунктов Запорожской области.

В частности, под удар снова попали города Гуляйполе и Орехов.

Областная военная администрация получила 21 сообщения о разрушении российскими захватчиками объектов инфраструктуры.

Напомним, что только за вчерашний день, 18 апреля, российские оккупанты трижды обстреляли многострадальный город Орехов. Последняя попытка вызвала пожар. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.