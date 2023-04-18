В Запорізькій області агресор вдарив по приватному сектору: що відомо
Сьогодні, 18 квітня, російські окупанти вже тричі обстріляли багатостраждальний Оріхів. Остання спроба здійняла пожежу.
Про це інформує Запорізька ОВА.
Російські війська влучили в приватний сектор
"Російські війська били забороненими міжнародним законодавством запалювальними снарядами по приватному сектору", — заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Наразі фахівці ліквідовують пожежі та наслідки ворожих атак.
Юрій Малашко зазначає, що жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок удару по ринку з пораненнями госпіталізовано восьмеро людей, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.