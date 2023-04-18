В Запорізькій області агресор вдарив по приватному сектору: що відомо

Пожежники працюють на місці влучення снаряду. Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 18 квітня, російські окупанти вже тричі обстріляли багатостраждальний Оріхів. Остання спроба здійняла пожежу.

Про це інформує Запорізька ОВА.

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Російські війська влучили в приватний сектор

"Російські війська били забороненими міжнародним законодавством запалювальними снарядами по приватному сектору", — заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Наразі фахівці ліквідовують пожежі та наслідки ворожих атак.

Приватний сектор, в який влучив снаряд. Фото: Запорізька ОВА

Юрій Малашко зазначає, що жертв та постраждалих немає.

Приватний сектор, в який влучив снаряд. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, що російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок удару по ринку з пораненнями госпіталізовано восьмеро людей, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.