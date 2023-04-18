Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Запорізькій області агресор вдарив по приватному сектору: що відомо arrow

В Запорізькій області агресор вдарив по приватному сектору: що відомо

18 квітня 2023 17:23
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В Запорізькій області агресор вдарив по приватному сектору: що відомо
Пожежники працюють на місці влучення снаряду. Фото: Запорізька ОВА
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 18 квітня, російські окупанти вже тричі обстріляли багатостраждальний Оріхів. Остання спроба здійняла пожежу.

Про це інформує Запорізька ОВА.

Читайте також:

Російські війська влучили в приватний сектор

"Російські війська били забороненими міжнародним законодавством запалювальними снарядами по приватному сектору", — заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Наразі фахівці ліквідовують пожежі та наслідки ворожих атак.

обстріл
Приватний сектор, в який влучив снаряд. Фото: Запорізька ОВА

Юрій Малашко зазначає, що жертв та постраждалих немає.

обстріл
Приватний сектор, в який влучив снаряд. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, що російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок удару по ринку з пораненнями госпіталізовано восьмеро людей, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB