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На Запоріжжі самоліквідувалось 20 окупантів: що трапилось

28 квітня 2023 07:55
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На Запоріжжі самоліквідувалось 20 окупантів: що трапилось
Російські військові в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат, зокрема і небойових. Так, на Запоріжжі 20 окупантів отруїлися невідомою речовиною.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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"Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових", — наголосили у Генштабі.

 Так, в одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників.

Втрати окупантів

Окрім того, російські окупаційні війська зазнають масштабних втрат від ЗСУ. Лише за добу, 26 квітня, кількість знищених окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Загалом, Росія на війні вже втратила 189 430 осіб.

Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області окупанти розрили скотомогильник та заразились сибірською виразкою. Це відбулось, коли росіяни рили окопи. В результаті інциденту ворожий підрозділ тепер сидить на карантині.

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