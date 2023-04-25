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Окупанти розрили скотомогильник у Запорізькій області та заразились сибірською виразкою

25 квітня 2023 17:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти розрили скотомогильник у Запорізькій області та заразились сибірською виразкою
Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Запорізькій області окупанти заразились сибірською виразкою. Це відбулось, коли росіяни рили окопи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Федоров розповів, що під час підготовки окопів військові Російської Федерації випадково розрили скотомогильник. Окупанти підчепили сибірську виразку. 

В результаті інциденту ворожий підрозділ тепер сидить на карантині.

Міський голова Мелітополя розповів, що двох окупантів спочатку привезли до лікарні, однак після підтвердження діагнозу швидко списали та вивезли у невідомому напрямку.

"Навіть українська земля відтісняє окупантів. Хеппі енду їм точно не буде", — додав Федоров.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також ми писали, що російські окупаційні війська зайняли для власних потреб чергову цивільну лікарню на окупованій території. Йдеться про місто Хрустальний в Луганській області.

Додамо, в Луганській області російські окупаційні війська зайняли практично всі медичні установи регіону. Це свідчить про величезні втрати армії Росії, мобільні шпиталі не можуть впоратися з такою кількістю поранених.

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