Окупанти розрили скотомогильник у Запорізькій області та заразились сибірською виразкою
У Запорізькій області окупанти заразились сибірською виразкою. Це відбулось, коли росіяни рили окопи.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Росіяни заразились сибірською виразкою
Федоров розповів, що під час підготовки окопів військові Російської Федерації випадково розрили скотомогильник. Окупанти підчепили сибірську виразку.
В результаті інциденту ворожий підрозділ тепер сидить на карантині.
Міський голова Мелітополя розповів, що двох окупантів спочатку привезли до лікарні, однак після підтвердження діагнозу швидко списали та вивезли у невідомому напрямку.
"Навіть українська земля відтісняє окупантів. Хеппі енду їм точно не буде", — додав Федоров.
Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Також ми писали, що російські окупаційні війська зайняли для власних потреб чергову цивільну лікарню на окупованій території. Йдеться про місто Хрустальний в Луганській області.
Додамо, в Луганській області російські окупаційні війська зайняли практично всі медичні установи регіону. Це свідчить про величезні втрати армії Росії, мобільні шпиталі не можуть впоратися з такою кількістю поранених.