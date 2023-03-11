На Запоріжжі травмувалися діти внаслідок детонації протитанкової гранати
Сьогодні, 11 березня, в одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета травмувалися хлопчики, 2012 та 2019 років народження. Діти знайшли на вулиці невідомий предмет та принесли додому.
Про це повідомляє ГУНП у Запорізькій області.
-
Окупанти влаштували полігон прямо над Мелітополем, — Федоров
-
Масштабна ДТП в Угорщині: на трасі зіткнулося 42 автомобілі, виникла пожежа
-
Папа Римський хоче приїхати до Києва, але ставить одну важливу умову
-
Польща створює найбільшу в Європі сухопутну армію, — The Telegraph
-
Країни Балтії обговорюють спільні проєкти в космічній галузі: про що йдеться
-
Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"
-
На кордоні ОРДЛО з росією великі черги, колаборанти тікають від наступу ЗСУ, — Данілов
-
Впевнена перемога Зорі, успіх Інгульця, нічиї для Олександрії та Чорноморця
-
Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням
-
Синоптики попередили про пориви вітру: в яких областях очікувати негоду завтра
Деталі
Під час гри вибухонебезпечний предмет здетонував та поранив дітей.
"Оглянувши місце події та залишки вибухонебезпечного предмета, правоохоронці попередньо встановили, що це — руків'я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3", — йдеться в повідомленні.
Хлопчиків із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу обласного центру. Після огляду 3-річну дитину лікарі відпустили додому, а старшу — госпіталізували.
"Правоохоронці закликають громадян самим бути пильними і обережними та пояснювати дітям те, що не можна чіпати підозрілі предмети. Про виявлення подібних небезпечних знахідок одразу ж слід повідомляти відповідні профільні служби за номерами 101 або 102. До приїзду спеціалістів, за можливості, слід позначити місце виявлення предмета за допомогою підручних засобів та відійти на максимально безпечну відстань", — наголосили в поліції.
Нагадаємо, станом на ранок 11 березня 2023 в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф загинуло 464 дитини. Ще понад 934 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Також ми писали, що в Україну вдалося повернути 8-річного хлопчика. Він перебував на тимчасово окупованій росією території.