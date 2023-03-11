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На Запоріжжі травмувалися діти внаслідок детонації протитанкової гранати

11 березня 2023 21:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухонебезпечний предмет
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 11 березня, в одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета травмувалися хлопчики, 2012 та 2019 років народження. Діти знайшли на вулиці невідомий предмет та принесли додому.

Про це повідомляє ГУНП у Запорізькій області.

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Деталі

Під час гри вибухонебезпечний предмет здетонував та поранив дітей. 

"Оглянувши місце події та залишки вибухонебезпечного предмета, правоохоронці попередньо встановили, що це — руків'я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3", — йдеться в повідомленні.

На Запорожье сдетонировал взрывоопасный предмет

На Запорожье сдетонировал взрывоопасный предмет

На Запорожье сдетонировал взрывоопасный предмет

Хлопчиків із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу обласного центру. Після огляду 3-річну дитину лікарі відпустили додому, а старшу — госпіталізували.

"Правоохоронці закликають громадян самим бути пильними і обережними та пояснювати дітям те, що не можна чіпати підозрілі предмети. Про виявлення подібних небезпечних знахідок одразу ж слід повідомляти відповідні профільні служби за номерами 101 або 102. До приїзду спеціалістів, за можливості, слід позначити місце виявлення предмета за допомогою підручних засобів та відійти на максимально безпечну відстань", — наголосили в поліції.

На Запорожье сдетонировал взрывоопасный предмет

На Запорожье сдетонировал взрывоопасный предмет

Нагадаємо, станом на ранок 11 березня 2023 в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф загинуло 464 дитини. Ще понад 934 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Також ми писали, що в Україну вдалося повернути 8-річного хлопчика. Він перебував на тимчасово окупованій росією території.

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