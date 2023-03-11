Скільки дітей загинуло в Україні за рік війни рф: оновлені дані

Більше ніж 1398 дітей постраждали

Станом на ранок 11 березня 2023 в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф загинуло 464 дитини. Ще понад 934 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, через війну рф в Україні більше ніж 1398 дітей постраждали.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — йдеться у повідомленні.

Де найбільше постраждало дітей

Найбільше дітей постраждало у:

Донецькій області — 446,

Харківській — 273,

Київській — 123,

Херсонській — 94,

Запорізькій — 87,

Миколаївській — 83,

Чернігівській — 68,

Луганській — 66,

Дніпропетровській — 66.

Окрім того, через масовані бомбардування та обстріли протягом року збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, російська омбудсменка Марія Львова-Бєлова визнала депортацію українських дітей до росії. Водночас вона звинуватила Захід у "штучному нагнітанні страху" навколо цієї теми.

Окрім того, у середині лютого кремль підтвердив, що причетний до депортації українських дітей. Окрім того, путін своєю зустріччю з дитячою омбудсменкою довів, що він активно пропагандує ідею усиновлення незаконно вивезених дітей до рф.