Скільки дітей загинуло в Україні за рік війни рф: оновлені дані
Станом на ранок 11 березня 2023 в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф загинуло 464 дитини. Ще понад 934 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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Деталі
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, через війну рф в Україні більше ніж 1398 дітей постраждали.
"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — йдеться у повідомленні.
Де найбільше постраждало дітей
Найбільше дітей постраждало у:
- Донецькій області — 446,
- Харківській — 273,
- Київській — 123,
- Херсонській — 94,
- Запорізькій — 87,
- Миколаївській — 83,
- Чернігівській — 68,
- Луганській — 66,
- Дніпропетровській — 66.
Окрім того, через масовані бомбардування та обстріли протягом року збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, російська омбудсменка Марія Львова-Бєлова визнала депортацію українських дітей до росії. Водночас вона звинуватила Захід у "штучному нагнітанні страху" навколо цієї теми.
Окрім того, у середині лютого кремль підтвердив, що причетний до депортації українських дітей. Окрім того, путін своєю зустріччю з дитячою омбудсменкою довів, що він активно пропагандує ідею усиновлення незаконно вивезених дітей до рф.