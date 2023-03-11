На Запорожье травмировались дети в результате детонации противотанковой гранаты

Взрывоопасный предмет

Сегодня, 11 марта, в одном из частных домов села Новоивановка Запорожского района в результате детонации взрывоопасного предмета травмировались мальчики, 2012 и 2019 годов рождения. Дети обнаружили на улице неизвестный предмет и принесли домой.

Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.

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Во время игры взрывоопасный предмет сдетонировал и ранил детей.

"Осмотрев место происшествия и остатки взрывоопасного предмета, правоохранители предварительно установили, что это рукоятка от противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3", — говорится в сообщении.

Мальчики с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение областного центра. После осмотра 3-летнего ребенка врачи отпустили домой, а старшего — госпитализировали.

"Правоохранители призывают граждан самим быть бдительными и осторожными и объяснять детям то, что нельзя трогать подозрительные предметы. Об обнаружении подобных опасных находок сразу же следует сообщать соответствующие профильные службы по номерам 101 или 102. До приезда специалистов, по возможности, следует обозначить место обнаружения предмета с помощью подручных средств и отойти на максимально безопасное расстояние", — отметили в полиции.

Напомним, по состоянию на утро 11 марта 2023 года в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф погибли 464 ребенка. Еще более 934 получили ранения разной степени тяжести.

Также мы писали, что в Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика. Он находился на временно оккупированной россией территории.