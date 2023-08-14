На Запоріжжі відбулась перестрілка між кадирівцями та дагестанцями
В тимчасово окупованому селі Михайлівка, що на Запоріжжі, відбувся конфлікт між підрозділами російської армії. Так, відбулась перестрілка між кадирівцями та дагестанцями.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Перестрілка між кадирівцями та дагестанцями
За інформацією від підпілля, 12 серпня, до селища Михайлівка, Василівського району на окупованій частині Запоріжжя, прибули російські пропагандисти, для зйомки сюжету про "великий внесок" високопосадовця з-поміж кадирівців в розбудову окупованих територій.
Увечері того ж дня у центрі села відбулася словесна перепалка між кадирівцями та дагестанцями з іншого підрозділу РОВ. Під час сварки один з окупантів відкрив вогонь в повітря з автомата.
Під час перестрілки один окупант помер. Це призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням підствольних гранатометів ГП-25 "Костер", ручних наступальних гранат та стрілецької автоматичної зброї.
З обох сторін безповоротні втрати склали 20 військовослужбовців підрозділів РФ, поранених — понад 40. Перевагу мали дагестанці.
"Командира кадирівського підрозділу, як покарання, відправлено на передові позиції", — зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно в ЦНС розповіли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області значно погіршився морально-психологічний стан серед військовослужбовців російської окупаційної армії. "Комендатури" загарбників ловлять сотні дезертирів.