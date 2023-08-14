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На Запоріжжі відбулась перестрілка між кадирівцями та дагестанцями

14 серпня 2023 18:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Запоріжжі відбулась перестрілка між кадирівцями та дагестанцями
Кадирівці на полі бою. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В тимчасово окупованому селі Михайлівка, що на Запоріжжі, відбувся конфлікт між підрозділами російської армії. Так, відбулась перестрілка між кадирівцями та дагестанцями.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Перестрілка між кадирівцями та дагестанцями

За інформацією від підпілля, 12 серпня, до селища Михайлівка, Василівського району на окупованій частині Запоріжжя, прибули російські пропагандисти, для зйомки сюжету про "великий внесок"  високопосадовця з-поміж кадирівців в розбудову окупованих територій.

Увечері того ж дня у центрі села відбулася словесна перепалка між кадирівцями та дагестанцями з іншого підрозділу РОВ. Під час сварки один з окупантів відкрив вогонь в повітря з автомата. 

Під час перестрілки один окупант помер. Це призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням підствольних гранатометів ГП-25 "Костер", ручних наступальних гранат та стрілецької автоматичної зброї. 

З обох сторін безповоротні втрати склали 20 військовослужбовців підрозділів РФ, поранених — понад 40. Перевагу мали дагестанці.

"Командира кадирівського підрозділу, як покарання, відправлено на передові позиції", — зазначається у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно в ЦНС розповіли, що на тимчасово окупованих територіях  Донецької області значно погіршився морально-психологічний стан серед військовослужбовців російської окупаційної армії. "Комендатури" загарбників ловлять сотні дезертирів. 

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