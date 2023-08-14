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Окупанти завдали 99 ударів по Запорізькій області за добу: є загиблі та руйнування

14 серпня 2023 10:15
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Валерія Пержун
редактор
Окупанти завдали 99 ударів по Запорізькій області за добу: є загиблі та руйнування
Руйнування після російського обстрілу. Фото: Запорізька ОВА
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Окупанти продовжують терор мирного населення. Так, за добу по Запорізькій області росіяни завдали 99 ударів. 

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

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Загалом окупанти завдали 99 ударів по 24 населеним пунктам Запорізької області. Так, 7 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новодарівку та Малі Щербаки. 5 ударів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Степногірську, Кам'янському й Павлівці, 3 ракетні удари — по Степному, а також авіаційний удар по П'ятихатках.

"За минулу добу військові РФ здійснили 83 артилерійських обстріли по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Оріхова, Новодарівки, Малинівки, Левадного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Ольгівського, Верхньої Терси, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового, Степового й Плавнів", — повідомили в ОВА.

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Наслідки обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Через дії російських терористів постраждали мирні жителі.

"Внаслідок ракетного удару по Степному загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одну жінку 64 років доставлено в лікувальну установу, їй надається необхідна допомога", — інформує ОВА.

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Руйнування після російських обстрілів. Фото: ДСНС

За добу надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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Атака по Запорізькій області. Фото: МВС

Однак окупанти продовжували терор і вночі. Так, у Запорізькому районі близько 2:00 ворог завдав ракетних ударів по одному із населених пунктів. 

"Унаслідок обстрілу на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще два будинки та у сусідніх повилітали вікна", — йдеться у повідомленні ДСНС. 

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Рятувальники ДСНС на місці прильоту. Фото: МВС

Надзвичайники проводили пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів та діставали з-під завалів постраждалих. 

"Трьох людей вдалось врятувати, ще двоє загинули", — повідомили у відомстві.

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Рятувальники розбирають завали. Фото: МВС

Нагадаємо, унаслідок атаки РФ в Одесі спалахнуло кілька пожеж та є постраждалі.

Також Зеленський прокоментував обстріли України: "Не залишимо без відповіді".

Водночас стало відомо, як "Дія" допоможе українцям отримати компенсацію за знищене росіянами житло.

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