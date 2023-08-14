В Запорожье произошла перестрелка между кадыровцами и дагестанцами
Во временно оккупированном селе Михайловка на Запорожье произошел конфликт между подразделениями российской армии. Да, произошла перестрелка между кадыровцами и дагестанцами.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Перестрелка между кадыровцами и дагестанцами
По информации от подполья, 12 августа, в поселок Михайловка, Васильевского района на оккупированной части Запорожья, прибыли российские пропагандисты, для съемки сюжета о "большом вкладе" высокопоставленного чиновника из кадыровцев в строительство оккупированных территорий.
Вечером того же дня в центре села произошла словесная перепалка между кадыровцами и дагестанцами из другого подразделения РОВД. Во время ссоры один из оккупантов открыл огонь в воздух из автомата.
Во время перестрелки один кафир умер. Это привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", ручных наступательных гранат и стрелкового автоматического оружия.
С обеих сторон безвозвратные потери составили 20 военнослужащих подразделений РФ, раненых — более 40. Преимущество имели дагестанцы.
"Командир кадыровского подразделения, как наказание, отправлен на передовые позиции", — отмечается в сообщении.
Напомним, недавно в ЦНС рассказали, что на временно оккупированных территориях Донецкой области значительно ухудшилось морально-психологическое состояние среди военнослужащих российской оккупационной армии. "Комендатуры" захватчиков ловят сотни дезертиров.