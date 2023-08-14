Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Запорожье произошла перестрелка между кадыровцами и дагестанцами arrow

В Запорожье произошла перестрелка между кадыровцами и дагестанцами

14 августа 2023 18:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Запорожье произошла перестрелка между кадыровцами и дагестанцами
Кадыровцы на поле боя. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во временно оккупированном селе Михайловка на Запорожье произошел конфликт между подразделениями российской армии. Да, произошла перестрелка между кадыровцами и дагестанцами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Перестрелка между кадыровцами и дагестанцами

По информации от подполья, 12 августа, в поселок Михайловка, Васильевского района на оккупированной части Запорожья, прибыли российские пропагандисты, для съемки сюжета о "большом вкладе" высокопоставленного чиновника из кадыровцев в строительство оккупированных территорий.

Вечером того же дня в центре села произошла словесная перепалка между кадыровцами и дагестанцами из другого подразделения РОВД. Во время ссоры один из оккупантов открыл огонь в воздух из автомата.

Во время перестрелки один кафир умер. Это привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", ручных наступательных гранат и стрелкового автоматического оружия.

С обеих сторон безвозвратные потери составили 20 военнослужащих подразделений РФ, раненых — более 40. Преимущество имели дагестанцы.

"Командир кадыровского подразделения, как наказание, отправлен на передовые позиции", — отмечается в сообщении.

Напомним, недавно в ЦНС рассказали, что на временно оккупированных территориях Донецкой области значительно ухудшилось морально-психологическое состояние среди военнослужащих российской оккупационной армии. "Комендатуры" захватчиков ловят сотни дезертиров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз