Кадыровцы на поле боя. Фото: google

Во временно оккупированном селе Михайловка на Запорожье произошел конфликт между подразделениями российской армии. Да, произошла перестрелка между кадыровцами и дагестанцами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Перестрелка между кадыровцами и дагестанцами

По информации от подполья, 12 августа, в поселок Михайловка, Васильевского района на оккупированной части Запорожья, прибыли российские пропагандисты, для съемки сюжета о "большом вкладе" высокопоставленного чиновника из кадыровцев в строительство оккупированных территорий.

Вечером того же дня в центре села произошла словесная перепалка между кадыровцами и дагестанцами из другого подразделения РОВД. Во время ссоры один из оккупантов открыл огонь в воздух из автомата.

Во время перестрелки один кафир умер. Это привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", ручных наступательных гранат и стрелкового автоматического оружия.

С обеих сторон безвозвратные потери составили 20 военнослужащих подразделений РФ, раненых — более 40. Преимущество имели дагестанцы.

"Командир кадыровского подразделения, как наказание, отправлен на передовые позиции", — отмечается в сообщении.

Напомним, недавно в ЦНС рассказали, что на временно оккупированных территориях Донецкой области значительно ухудшилось морально-психологическое состояние среди военнослужащих российской оккупационной армии. "Комендатуры" захватчиков ловят сотни дезертиров.