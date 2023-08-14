Ловлять сотні дезертирів: в ЦНС розповіли про занепад бойового духу загарбників

Російські військові. Фото: Мілітарний

На тимчасово окупованих територіях Донецької області значно погіршився морально-психологічний стан серед військовослужбовців російської окупаційної армії. "Комендатури" загарбників ловлять сотні дезертирів.

Про це розповіли у Центрі національного спротиву.

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У ЦНС повідомили, що за останній місяць серед бійців армії РФ знизився рівень дисципліни. Відтак, представники окупаційних "комендатури" ЗС РФ, затримали близько тисячі дезертирів.

Дезертири з армії РФ скоюють злочини

Повідомляється, що ці люди скоїли кримінальні та адміністративні правопорушення, зокрема такі як: самовільне залишення місця служби, розпивання алкогольних напоїв та вживання наркотичних речовин або інших психотропних засобів.

Також у ЦНС попередили, що такі дії з боку дезертирів можуть посилити загрозу для цивільного населення окупованого регіону.

Раніше ми розповідали, Національний суд Франції у справах притулку (CNDA) ухвалив, що російські ухилянти від мобілізації в Росії та дезертири мають можливість отримати статус біженців. Відповідну заяву суд оприлюднив у четвер, 20 липня.

Нагадаємо, в Луганській області російські окупанти грабують власні підрозділи, вивозячи пальне, шини й автозапчастини. Усе це вони продають мирним жителям окупованого регіону.