В Запорожской области задержали российских агентов, которые готовили теракты против ВСУ
В Запорожской области была обнаружена целая агентурная сеть. Представители, которые сотрудничали с ФСБ, следили за командованием Сил обороны и СБУ, готовя их ликвидацию.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Российская агентура в Запорожской области
В Запорожской области СБУ задержала целую агентурную группу, работавшую на российских оккупантов.
В состав группы входил бывший украинский военный. Другим российским агентом был личный водитель местного чиновника.
Чем занимались предатели
Агенты РФ собирали подробную, практически почасовую информацию о пребывании и перемещении в регионе командного состава Сил обороны и СБУ.
По полученным координатам россияне планировали совершить ракетные удары.
Подготовка терактов
Кроме того, российская агентура получила задачу устроить против украинских защитников террористический акт.
Предатели даже получили 4 тысячи долларов США от кураторов из ФСБ на подготовку взрыва, жертвами которого должны стать военнослужащие ВСУ.
Напомним, ранее СБУ задержала предателя, фотографировавшего вражеский удар по многоэтажке в Запорожье.