В Запорожской области задержали российских агентов, которые готовили теракты против ВСУ

Задержание российского агента. Фото: СБУ

В Запорожской области была обнаружена целая агентурная сеть. Представители, которые сотрудничали с ФСБ, следили за командованием Сил обороны и СБУ, готовя их ликвидацию.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Российская агентура в Запорожской области

В Запорожской области СБУ задержала целую агентурную группу, работавшую на российских оккупантов.

В состав группы входил бывший украинский военный. Другим российским агентом был личный водитель местного чиновника.

Задержанный в Запорожье российский агент

Фото: СБУ

Чем занимались предатели

Агенты РФ собирали подробную, практически почасовую информацию о пребывании и перемещении в регионе командного состава Сил обороны и СБУ.

По полученным координатам россияне планировали совершить ракетные удары.

Российская агентура в Запорожской области

Фото: СБУ

Подготовка терактов

Кроме того, российская агентура получила задачу устроить против украинских защитников террористический акт.

Предатели даже получили 4 тысячи долларов США от кураторов из ФСБ на подготовку взрыва, жертвами которого должны стать военнослужащие ВСУ.

Напомним, ранее СБУ задержала предателя, фотографировавшего вражеский удар по многоэтажке в Запорожье.