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В Запорожской области задержали российских агентов, которые готовили теракты против ВСУ

9 мая 2023 10:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Запорожской области задержали российских агентов, которые готовили теракты против ВСУ
Задержание российского агента. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Запорожской области была обнаружена целая агентурная сеть. Представители, которые сотрудничали с ФСБ, следили за командованием Сил обороны и СБУ, готовя их ликвидацию.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Российская агентура в Запорожской области

В Запорожской области СБУ задержала целую агентурную группу, работавшую на российских оккупантов.

В состав группы входил бывший украинский военный. Другим российским агентом был личный водитель местного чиновника.

Задержанный в Запорожье российский агент
Задержанный в Запорожье российский агент
Фото: СБУ

Чем занимались предатели

Агенты РФ собирали подробную, практически почасовую информацию о пребывании и перемещении в регионе командного состава Сил обороны и СБУ.

По полученным координатам россияне планировали совершить ракетные удары.

Российская агентура в Запорожской области
Российская агентура в Запорожской области
Фото: СБУ

Подготовка терактов

Кроме того, российская агентура получила задачу устроить против украинских защитников террористический акт.

Предатели даже получили 4 тысячи долларов США от кураторов из ФСБ на подготовку взрыва, жертвами которого должны стать военнослужащие ВСУ.

Напомним, ранее СБУ задержала предателя, фотографировавшего вражеский удар по многоэтажке в Запорожье.

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