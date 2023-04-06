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СБУ затримала зрадника, який фотографував ворожий удар по багатоповерхівці в Запоріжжі

6 квітня 2023 10:43
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Наслідки ракетного обстрілу багатоповерхівки у Запоріжжі
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Служба безпеки затримала ще одного колаборанта. Він фотографував наслідки російського ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі 22 березня.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Що робив колаборант

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник збирав для окупантів інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі.

Встановлено, що саме він зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня цього року. Така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону.

Як доєднався до загарбників

За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий працівник IT-сфери, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці. У поле зору агресора він потрапив через поширення у соцмережах дописів на підтримку збройної агресії рф.

Для подальшої комунікації з окупантами використовував Телеграм, а передачу зібраних відомостей здійснював у вигляді фото- та відеоматеріалів будівель з описом прилеглої території.

Обшуки у колаборанта

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом.
Наразі триває розслідування для притягнення зловмисника до відповідальності.

обшуки

обшуки

обшуки

Нагадаємо, 22 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Ще одна не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку. 

На місці проводилися рятувально-пошукові роботи. Рятувальникам вдалося врятувати шістьох людей. Також відомо про одного загиблого

Окрім того, за життя ще 25 людей зараз борються запорізькі медики. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, 19 людей — у стані середньої тяжкості. 

Також Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі. 

Фото: СБУ

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