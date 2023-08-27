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На Запоріжжі ЗСУ наближаються до наступного прориву оборони окупантів, — ISW

27 серпня 2023 08:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Запоріжжі ЗСУ наближаються до наступного прориву оборони окупантів, — ISW
Українські військові. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Наразі ЗСУ у Запорізькій області перебувають "на відстані удару від наступної серії підготовлених російських оборонних позицій", які можуть мати слабший рівень оборони РФ за попередній. Проте такі позиції й досі становлять суттєву проблему. 

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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"Низка оборонних позицій, через які наразі просуваються українські війська, складалася з щільних шарів мінних полів та укріплень, для утримання яких російські сили доклали значну живу силу, техніку та зусилля", — йдеться у повідомленні. 

Оборонні позиції РФ

За даними Інституту, вони, найімовірніше, складаються з безперервного шару протитанкових ровів, протитанкових перешкод — "зуби дракона" та додаткових мінних полів. Такі позиції схожі на першу російську лінію оборони. 

"Проте масштаби мінних полів у районі цієї серії підготовлених оборонних позицій невідомі, хоча вони можуть бути менш інтенсивно заміновані, щоб дати російським силам, які діють на північ від цих позицій, можливість відступити", — додають у відомстві.

Ситуація на Запорізькому напрямку. Джерело: ISW

Проблеми оборони російської армії

Також аналітики Інституту зауважили, що підготовлені оборонні позиції окупантів можуть бути менш захищеними за ті позиції, які українські військові вже прорвали на півночі регіону. 

Зазначається, що кожна з цих "ліній" РФ означає пошарову оборону з власними передовими й тиловими позиціями, тому варто розрізняти їх, зокрема, на півдні України.

"Російські оборонні "лінії" додатково є умовними в тому сенсі, що підготовлені російські позиції не є однорідними по всьому фронту на півдні України та не повністю укомплектовані. Є додаткова серія підготовлених російських оборонних позицій далі на південь від нинішнього українського просування, хоча російські сили зможуть повністю задіяти ці позиції, лише якщо вони матимуть доступний особовий склад і матеріальні засоби, щоб включити їх до згуртованих оборонних операцій", — підсумували у повідомленні.

Нагадаємо, народний депутат України та член комітету з нацбезпеки Роман Костенко заявив, що удари ЗСУ по логістичних та інфраструктурних об'єктах ворога у Криму призведуть до початку втрати росіянами півострова. Лише тоді наші війська зможуть зайти в Крим і почати деокупацію. Але такі операції можна проводити лише після повної деокупації українського півдня.

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